龜山島休養生息3個月 3月起重新開放觀光

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宜蘭外海的龜山島將再度開放觀光，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處28日號召420名志工登島淨灘，希望藉由活動喚起保育意識。（觀光局東北角風管處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年2月28日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）宜蘭縣外海龜山島經3個月休養生息，明天起再度開放觀光。為在疫情控制後拚經濟，賞鯨船業者4月底前推振興五倍券的賞鯨、繞島及登島三合一遊程優惠，只要新台幣1000元。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處發布新聞稿表示，東北季風風浪較大，不宜登島，也為讓島上生態環境休養生息，每年12月到隔年2月龜山島封島。

管理處說，為迎接明天起重新開放觀光，管理處今天號召420名志工登島淨灘，經動員清理島上沿岸環境，共清理出1350公斤人工垃圾及900公斤資源回收品，主要是隨季風飄流的海漂垃圾或漁業廢棄物等，希望藉活動喚起保育意識。

管理處統計，2020年龜山島遊客還有16萬餘人次，但去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，僅近9萬人次，希望今年疫情有效控制後，恢復昔日觀光盛況。

宜蘭縣賞鯨推廣協會表示，4月底前遊客只要持振興五倍券，原價1600元賞鯨、繞島、登島三合一遊程只要1000元。（編輯：李明宗）1110228