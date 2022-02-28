再議部分負擔 各級醫院盼慢箋收費一視同仁

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）健保署擬調整急診、藥品、慢箋等部分負擔，今天再邀醫院代表開會討論，各級醫院盼慢箋部分負擔收費，不分醫院、藥局應一視同仁，但尚無結論，待衛生福利部長陳時中裁定。

衛生福利部全民健康保險會2月25日會議，調整急診、藥品、各級醫療院所慢箋等部分負擔議題，因委員意見有出入，暫無共識，須由衛福部拍板。陳時中今天下午邀集醫院代表開會討論，他在會後接受媒體訪問時表示，各界相談甚歡，但此議題仍待討論，尚無定案。

健保署長李伯璋說，對於部分負擔議題的實質討論，是很大的進步，聆聽各級醫院意見，了解醫界對於調整部分負擔大方向是支持，未來如何讓民眾對維持醫療體系負起部分責任之餘，又避免形成就醫障礙，相關細節交由部長陳時中裁定，近期可能再次開會溝通。

依照健保署規劃，藥品部分負擔（含慢性病連續處方箋）將收取20%費用，並訂定上限新台幣300元。出席會議的社區醫院協會理事長朱益宏表示，協會內部已自行達成慢箋部分負擔共識，希望醫學中心、區域醫院、地區醫院、基層診所及藥局收費應一視同仁，建議全體皆收或全體都不收。

朱益宏解釋，慢箋藥物浪費無層級之分，若僅醫學中心、區域醫院收取慢箋部分負擔，基層診所、藥局不收，對於避免浪費效果恐不如一視同仁收費部分負擔，相關訴求2月25日健保會已討論，今天會議主要是親口向部長說明，基本上尊重部長裁定。

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檢驗檢查將以檢驗費10%、20%收取部分負擔，未經轉診就跑到醫學中心做檢查收最多。診所代表提出，診所檢驗檢查部分負擔收費起徵點訂為200元過低。基層醫療協會理事長林應然建議，診所檢驗費300元以下免收部分負擔，並加大各級醫院部分負擔金額差距，有助落實分級醫療。

急診部分負擔方面，診所、地區醫院維持150元，但檢傷分類4到5級輕症患者如衝大醫院，將從現行550元提高到800元，1到2級重症患者到大醫院急診則變便宜，從450元降為300元。朱益宏說，各級醫院代表對於急診部分負擔意見較雷同，認同調整有助避免急診資源遭濫用，紓解急診壅塞。（編輯：管中維）1110228