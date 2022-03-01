無薪假逼近1.5萬人 旅行社再增300人接續實施

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）勞動部最新減班休息統計出爐，這期較上期新增19家，人數增加435人；勞動部表示，主要新增行業為以旅行社為主的支援服務業，其中光是一家就有200多人，但都是接續實施。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）事業單位計2312家，實施人數1萬4995人，與2月24日公布實施家數計2293家，實施人數1萬4560人相比，這次家數增加19家，人數增加435人，多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，這期主要新增人數依然落在以旅行社為主的支援服務業，受邊境管制影響，旅行社營運仍困難。

王金蓉說，這期支援服務業有增加4家306人，其中一家就有200多人，所以看起來新增較多人，但都是實施完一期要接續實施的對象，大部分都是申請一次實施3個月無薪假。

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另外，這期教育業也有新增1家、人數新增70人；王金蓉說，新增實施減班休息的是一家語言學習中心，也是因為受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，學習語言的外國人變少、影響營運而申請減班休息。

根據資料，這期實施家數最多的是支援服務業1344家、批發及零售業301家、住宿及餐飲業173家；人數以支援服務業9235人最多，其次是運輸及倉儲業1255人、住宿及餐飲業1189人。（編輯：陳仁華）1110301