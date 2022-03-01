聯大建築系獲俄羅斯競圖首獎 戰爭打亂議約權

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國立聯合大學建築系參加「俄羅斯Future Academic Spaces LETI未來學術空間改造工程計畫國際競圖」，拿下3項工程改造案國際建築競圖獎項；但因爆發俄烏戰爭，目前僅收到來自俄羅斯的獲獎消息，相關議約權和學生海外實習機會的時程，都可能暫緩。（聯合大學提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月1日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）國立聯合大學建築系參加「俄羅斯Future Academic Spaces LETI未來學術空間改造工程計畫國際競圖」，拿下3項工程改造案國際建築競圖獎項，但因爆發俄烏戰爭，優先議約權和海外實習恐受影響。

聯合大學今天發布新聞稿表示，LETI未來學術空間改造工程計畫國際競圖由聖彼得堡電子工業大學主辦，目的是為了迎接此校成立135週年慶典所延伸的校園工程改造項目，聯大建築學系D&A Lab是唯一在4項工程改造案中拿下3項獎項的團隊。

聯大建築系D&A Lab實驗室主持人、指導老師吳細顏指出，這次獲獎的3個項目，都是由D&A Lab實驗室4名大學部學生翁葉儒、陳宥豪、楊竣惟及林育嘉共同合作完成，團隊成員經過紙本審查、線上英文簡報、公開展出與公開投票等，長達1年漫長篩選過程，拿下沃洛金花園（Vologdin garden）改造工程案－入選、校園入口（Entrance Space）門面改造工程案－入選，最重要的是獲得LETI論壇The Forum改造工程案項目的首獎、優先議約權以及海外實習機會。

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不過，受到俄羅斯與烏克蘭戰爭的影響，目前僅收到來自俄羅斯的獲獎消息，相關議約權和學生海外實習機會的時程，都可能暫緩。

吳細顏表示，參與競賽的4名學生在D&A Lab設計團隊1年多時間裡，已獲得數十項國際競圖前3名以上的獎項名次，儘管優先議約權及海外實習機會可能會因為疫情、戰爭等各種因素而有所影響，難免有些惋惜，但設計的成果與成績將會在學生的設計歷程裡留下最完美的紀錄。（編輯：陳仁華）1110301