228連假國道事故增近5成 壅塞狀況略增

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（中央社記者余曉涵台北1日電）根據高公局統計，今年228連假期間，平均事故件數158件較去年增加47%，比今年元旦及春節假期平均還要多。

228連假剛過，交通部高速公路局今天發出新聞稿表示，228年假期間，平均國道全線雙向交通量為113.7百萬車公里（mvk）較民國110年增加3%，平均事故件數約158件較110年增加47%，整體壅塞狀況在交通量及交通事故增加下，較110年228連假略增，國5部分則略有改善，顯示整體疏導仍發揮一定成效。

高公局指出，連假期間每天雙向交通量介於110.1到116.2百萬車公里（mvk）之間，平均交通量為113.7mvk，較去年228連假平均110.8mvk增加3%；其中，南向交通量以首日的62.7mvk最高，北向以第3天的60.8mvk最高，雙向以首日116.2mvk最高，是平日的1.3倍；國5平均交通量為3.1mvk，與110年同期平均3.0mvk相近，是國5平日1.2倍。

值得注意的是，高公局說，今年228連假平均肇事件數約158件，較110年大幅增加47%，其中首日肇事件數達189件，較110年增加56%，肇事件數高於111年元旦（單日最高144件）及春節連假（單日最高169件）。

高公局長趙興華說，研判是因受到COVID-19疫情影響，民眾比較少開車，不小心導致事故。

國道行車情形部分，高公局說，這次228連假每天壅塞比例（即每半小時行駛速率低於40公里的路段與時段占全路段全日比例）介於1.5%到2.5%之間，平均為2.1%，較去年平均1.6%增加0.5%，主要受到交通量增加及事故影響。

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高公局強調，整體而言，在用路人配合各項國道交通疏導措施下，雖有局部路段因交通量過度集中或事故影響而出現壅塞情形，但不致嚴重壅塞，顯示整體疏導仍發揮一定成效。

國5交通狀況部分，高公局說，南向在實施匝道封閉及高乘載管制下，路況大致正常，車速大致能維持40時速以上，第1、2天南向尖峰日平均壅塞比例較110年淨減3%；北向在實施高乘載管制下，第2、3天北向尖峰日平均壅塞比例較110年淨減2%，也就是說國5整體路況較去年略有改善。（編輯：張芷瑄）1110301