原民會行動支付回饋反應熱烈 提前於3/4結束

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（中央社記者張雄風台北2日電）原民會今天表示，配合行政院振興五倍券所推出的「行動支付回饋」反應熱烈、預算將用罄，因此原定5月底活動結束，將提前至3月4日結束。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，由於「行動支付回饋」反應熱烈，統計約有近10萬名消費者至各類認證店家消費，因振興特別預算即將用罄，原定於今年5月底結束的「行動支付回饋」活動，將提前於3月4日晚間11時59分截止。

原民會指出，農特產品類、餐飲小吃類及數位3C產品類的績效特別顯著，包含「i原券」及「行動支付回饋」兩項振興措施也為認證店家創造了投入預算約2.04倍的營業收益。

原民會說明，配合行政院「振興五倍券」推出2波段加碼措施，第1波「i原券」活動已於去年11月5日啟動，額度新台幣1000元，中籤民眾可於今年4月30日前至原民會認證店家消費；原民會也再次提醒已領取i原券的民眾，使用期限只到今年4月30日止。

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原民會指出，第2波「行動支付回饋」活動於去年12月15日接續推出，無須抽籤，民眾持台灣Pay配合金融卡至認證店家掃碼消費，可享「滿100元回饋50元」優惠，每人最高可回饋2500元。

根據原民會資料，截至今年2月27日，「i原券」已有1萬5425人使用，使用率約24.3%，累積回饋金額為1410萬6177元；「行動支付回饋」已有9萬5565人使用，使用回饋金額達1億3954萬6150元。上述二方案加碼措施總計已使用1億5365萬2327元，振興預算執行率達76.8%。（編輯：陳政偉）1110302