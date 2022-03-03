北市多區停電成立災變中心 37件電梯受困

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）台北市多個行政區今天上午發生停電，市府表示，已成立災害應變中心「0303停電專案」，消防局累計接獲37件電梯受困、105處號誌故障，交通局、警察局出動人員疏導交通。

全台各地今天上午9時許無預警傳出停電消息，台北市中山、大同、松山、內湖、萬華、信義等區也有里長及民眾反映停電，許多路口連交通號誌都熄滅不亮。

台北市政府表示，因應台電無預警停電成立災害應變中心「0303停電專案」，蒐整各處停電狀況及相關災情，產業局同時要求台電查明原因並對外說明。

市府表示，目前消防局累計接獲37件電梯受困的通報案件，均已派員前往，陸續脫困中；另交通局、警察局已經出動人員前往各大路口疏導交通；捷運部分目前營運均正常。（編輯：李亨山）1110303

台北市多個行政區3日上午無預警傳出停電消息，台北市文山區一間麥當勞貼出公告，因停電暫停營業。中央社記者鄭清元攝 111年3月3日

全台3日多處地方無預警停電，台北市文山區一間賣場緊急啟動備用電源維持基本營業，民眾在昏暗的店內採買。中央社記者鄭清元攝 111年3月3日