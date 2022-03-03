烏克蘭台生返台銜接學習 比照香港模式受理申請

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（中央社記者陳至中台北3日電）俄羅斯入侵烏克蘭，教育部比照「反送中」時的香港模式，協助留學烏克蘭的台灣籍學生返台銜接學習，今天起開放受理申請。不涉學位的旁聽、隨班附讀，會立即由各大學安排，也會提供生活輔導。

台灣有12名學生在烏克蘭留學，2月24日已有3人返台，另有4人今天返抵國門。教育部長潘文忠昨天接受媒體聯訪表示，將比照香港「反送中」事件中協助在港台生的模式，安排銜接學習。

教育部今天發出新聞稿指出，從烏克蘭返台的留學生（在烏台生），如果是想申請課程旁聽、隨班附讀、修讀學分，因不涉及學位，教育部收到學生申請，會立即轉請各大學安排，學校也會積極協助並提供修課準備及生活輔導。

如果是涉及學位，包括打算轉學回台（就讀同一教育階段）或返台升學（升讀下一教育階段，例如升研究所），須聯繫專線（02-77366045、77365874）洽詢，填妥申請表件，由教育部確認資格後，轉送學校進行入學審查。學校回覆錄取結果後，由教育部核定分發入學。

教育部高教司科長郭佳音接受中央社電訪表示，涉及學位的錄取標準，會由各校拿捏，基本上會比照申請入學2階段或碩博班甄試方式，安排資料審查和面試。如獲錄取，將採外加名額，不會影響各校系既有名額。

郭佳音表示，以之前香港模式為例，上萬名在港台生中，回台僅約1000人左右。她解釋，涉及學分抵免、論文指導等，不同學習階段的學生會有不同考量，如果原本就只差一點就能畢業，轉學不見得有利，還是要看學生自行評估。

郭佳音表示，目前已有接到個位數的在烏台生電話詢問，後續將積極提供協助。（編輯：陳政偉）1110303