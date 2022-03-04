春安勞檢裁罰4559萬元 營造業最大宗

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（中央社記者吳欣紜台北4日電）勞動部1月7日至2月15日間執行為期40天的春安勞檢，裁罰金額出爐，總罰鍰金額為新台幣4559萬元，其中以營造業最為大宗，共開罰639件、開罰3618萬元。

因應農曆春節事業單位歲修與趕工作業頻繁，勞動部每年執行春安勞檢，今年為1月7日至2月15日期間。

勞動部職業安全衛生署今天公布春安勞檢裁罰數據，共計檢查8667家事業單位，停工240廠（場）次，罰鍰900廠（場）次、罰鍰金額計4559萬元。

勞動部職業安全衛生署職業安全組組長朱文勇接受媒體聯訪指出，這次裁罰以營造業最為大宗，共檢查3075家營造業場次，開罰639件、停工218件，裁罰金額為3618萬元，主要缺失都為開口護欄未設置、感電設施不合格等。

至於勞動條件檢查部分，朱文勇說，主要針對交通運輸、批發零售、物流、餐飲服務業等檢查979場次，開罰70件，共150萬元，裁罰項目為加班費未給付、工時超時等。

另外，今年春安勞檢特別針對夜間工作防護進行勞檢，朱文勇說，這次也檢查了112場次，但都僅有輔導缺失、未開罰。

朱文勇表示，這次春安勞檢裁罰不乏有重複違規的企業，後續會持續實施複查，追蹤事業單位缺失改善情形，呼籲雇主應確實作好安全衛生設施及管理，保障每名勞工安全。（編輯：管中維）1110304