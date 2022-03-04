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資通訊助攻整合醫療長照 豐原醫院率先試辦

2022/3/4 19:42
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（中央社記者江慧珺台北4日電）住在護理之家的80多歲的張奶奶患有高血壓與腎臟病，透過衛福部豐原醫院最新醫療長照整合資訊交換平台，護理師可輕鬆遵照醫囑，替她注意用藥、飲水與排尿量，還有醫師遠距照顧。

國家衛生研究院今天舉行「產官研攜手擘建醫療長照歸人照護整合模式 落實連續性醫療照護服務」三方合作記者會，攜手衛生福利部醫福會與友達頤康，以資通訊技術串聯醫療與照護體系，並率先在衛福部立豐原醫院試辦。

國衛院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示，台灣資通訊科技（ICT）與醫療產業發達，長照機構也多，但服務大多是片段式，尚無真正好的解決方案。

邱弘毅說，透過資通訊科技打造新的醫療長照整合平台，串接健保資料與長照服務資源，照顧更到位，未來更可進行大數據分析，達到綜效。

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衛生福利部豐原醫院院長賴慧貞以院內的護理之家為例，住民平均年齡82歲，護理師可透過平台得知住民疾病狀況，如醫師建議張奶奶要注意飲水量、鹽分與尿量，即可不須增加用藥，也能控制腎臟病與高血壓。

醫福會執行長王必勝表示，醫療與長照資訊介接，無論是技術面與法規面都是挑戰，待豐原醫院試辦順利，未來部立醫院規劃全數導入這項服務，達成「醫養合一」照護模式。（編輯：陳政偉）1110304

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