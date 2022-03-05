銀髮族車禍／解讀馬路三寶的老化警訊 從駕駛座退休需要配套

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高齡銀髮族不論走路、開車或騎車，出車禍風險都高於青壯年，讓高齡者學習相關道安知識，將有助於降低交通事故死傷率。（交通部公路總局提供）中央社記者余曉涵傳真 111年3月5日

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（中央社記者江慧珺、汪淑芬台北5日電）高齡者常被指是「馬路三寶」，行車走路橫衝直撞、迷路、車禍頻頻甚至無端謾罵，不見得是老頑固、老番顛，可能是潛在嚴重退化、慢性病失控、失智等警訊。

「騎機車碰撞」、「油門當煞車踩」，高齡者車禍屢登新聞版面。官方統計也顯示，近年全國道路交通事故死亡者，約有4成為65歲以上高齡者；機車車禍中受到重大傷害者，大於65歲的長者占約20%。

交通運輸監理單位也調查分析示，老人常見的退化與慢性病，如包括貧血、糖尿病、視障及聽障等，是機車騎士傷害嚴重度的危險因子。

老花耳背認知退化 騎車要當心

交通部運輸研究所1年多前召開「高齡友善交通政策長期推動策略、行動計畫與觀測指標之研訂」座談會，有職能治療專家在會中表示，成年人的視力一般自40歲起便開始逐漸退化，如及早導入相關治療輔導則可幫助駕駛人更佳認知生理機能的限制，並為老化預做因應。

高齡者可能在某個時間點後身體狀況會快速變化，台灣交通安全協會林志學說，隨著相關醫學知識的進步，以實際老化程度做依據的駕照管理制度，能夠符合高齡駕駛者的實際需求。

「應該要有短週期的駕駛人定期回檢制度，有人會覺得麻煩，但這也能防止社會和交通拋棄年長者，」林志學說，這是一種年長者跟社會持續且積極的聯繫方式。

台灣老年精神醫學會理事、衛福部草屯療養院主治醫師楊詠仁分析，騎機車或開車涉及認知功能、運動協調、視力聽力、手臂力量等功能，一旦步入高齡各項功能退化，就可能危及駕駛安全。

「自己不覺得是問題，是最大的問題！」楊詠仁說，老年人長久開車或騎車已養成習慣，可能沒有察覺老化帶來的風險。

楊詠仁說，長者騎機車上國道、逆向行車或找不到回家的路，可能是年老後定向感缺損或認知功能下降，而導致交通事故。

再者，楊詠仁提到，老人常患有多重慢性病，除了疾病本身可能帶來風險，服用三高、感冒糖漿或者安眠藥物，暈眩、心悸、低血糖、嗜睡等副作用也可能增加駕駛風險。

離奇車禍才知失智 慢性病藥物也影響駕駛

失智症更是交通事故一大隱憂。竹山秀傳醫院共照暨遠距中心副主任紀盈如說，先前有一名老婦在馬路正中央的雙黃線上騎車，警察前來勸導，老婦卻破口大罵，後來才得知老婦患失智症，被誤認為個性固執怪異。

而失智症患者缺乏定向感，生活常規模式略有改變，像是買菜多買條魚、被公車司機叨念、道路維修等，就可能找不到回家路。

值得一提的是，不少長者愛用的電動代步車、電動代步工具，按鍵多且車速不慢，也缺乏考照把關，潛藏交通安全疑慮。

紀盈如回憶，她在南投獨居的叔公某次出了車禍，她前往探視，叔公直嚷著被別人撞，她向警方調閱監視器畫面，卻發現是叔公騎電動車撞到別人的車子。

紀盈如直覺不對勁，進一步詢問，才知道叔公近期已數度出車禍，曾自撞電線桿甚至跌入水溝，她趕緊帶叔公前往篩檢，果然確診失智症。

「要固執的失智長者放棄駕駛不容易」，失智症協會秘書長湯麗玉說，首先讓家屬了解長輩駕駛的安全問題，並且嘗試讓長輩自己也了解開車或騎車的危險性。

失智症協會自106年與澳洲合作推出「失智症與安全駕駛決策輔助手冊」，用問題引導方式，一步步引導失智長輩減少自行開車或騎車。

竹山秀傳醫院曾輔導成功，紀盈如說，有一名8旬務農老翁，確診中度失智後，經常分不清方向，卻還開貨車穿梭山區。

公共運輸配套長照 長輩樂得不再開車

紀盈如找來老翁與兒子一同前來討論，列舉高齡失智者交通事故新聞與輔導個案經歷，讓老翁的兒子也開始重視安全駕駛議題，並研商不開車的對策。

紀盈如訪談得知，老翁最重視「家人」與「錢」，院方協助尋找資源，如長照接送服務、計程車共乘等方式，並以「善意的謊言」稱都是補助、免費的服務，再以月繳的方式，避免當面付款讓老翁起疑竇。

紀盈如說，如今這名老翁已從每天開車，轉變為幾乎不開車，同樣能下山就醫、上山種菜或者到社區據點享受共餐服務。

湯麗玉說，要長輩放棄開車或騎車，配套很重要，除了各種長照或社區資源外，若能發展商業模式，讓使用者付費，如包月計費計程車、共乘、商品代購等，也是可行方式。

楊詠仁則說，日本透過廣告短片宣導，敘述家人間透過關懷、討論以及模擬體驗高齡駕駛的感覺，了解高齡駕駛的疑慮與風險，台灣也可加強類似宣導，讓高齡者願意「從駕駛座退休」。（編輯：陳清芳）1110305