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天馬航空皮卡丘彩繪機來台保養 預計3/18離台

2022/3/5 13:42（3/5 14:46 更新）
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日本天馬航空（Skymark Airlines）的寶可夢皮卡丘彩繪機5日上午抵達桃園國際機場，將在長榮航太進行保養維修，預計18日晚間離台。（桃園機場公司提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月5日
日本天馬航空（Skymark Airlines）的寶可夢皮卡丘彩繪機5日上午抵達桃園國際機場，將在長榮航太進行保養維修，預計18日晚間離台。（桃園機場公司提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月5日
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（中央社記者葉臻桃園機場5日電）日本天馬航空（Skymark Airlines）的寶可夢皮卡丘彩繪機，今天上午9時許抵達桃園國際機場，將在長榮航太進行保養維修，預計18日晚間離台，航空迷可把握機會一睹風采。

天馬航空日前在臉書上預告皮卡丘（Pikachu）彩繪機來台資訊，歡迎航空迷來捕捉飛機身影；這架皮卡丘彩繪機為波音737-800型客機，機身編號JA73AB，從去年6月開始服役，預計彩繪機為期5年，主要飛行日本國內線往返沖繩，來台機會難得。（編輯：郭諭儒）1110305

日本天馬航空（Skymark Airlines）的寶可夢皮卡丘彩繪機5日上午抵達桃園國際機場，將在長榮航太進行保養維修，歡迎航空迷把握機會一睹風采。（桃園機場公司提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月5日
日本天馬航空（Skymark Airlines）的寶可夢皮卡丘彩繪機5日上午抵達桃園國際機場，將在長榮航太進行保養維修，歡迎航空迷把握機會一睹風采。（桃園機場公司提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月5日
日本天馬航空（Skymark Airlines）的寶可夢皮卡丘彩繪機5日上午抵達桃園國際機場，將在長榮航太進行保養維修，機尾寫有機身編號JA73AB。（桃園機場公司提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月5日
日本天馬航空（Skymark Airlines）的寶可夢皮卡丘彩繪機5日上午抵達桃園國際機場，將在長榮航太進行保養維修，機尾寫有機身編號JA73AB。（桃園機場公司提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月5日
日本天馬航空（Skymark Airlines）的寶可夢皮卡丘彩繪機5日上午抵台，將進行保養維修，這架皮卡丘彩繪機主要飛行日本國內線往返沖繩。（桃園機場公司提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月5日
日本天馬航空（Skymark Airlines）的寶可夢皮卡丘彩繪機5日上午抵台，將進行保養維修，這架皮卡丘彩繪機主要飛行日本國內線往返沖繩。（桃園機場公司提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月5日
日本天馬航空（Skymark Airlines）的寶可夢皮卡丘彩繪機，5日上午9時許抵達桃園國際機場，將在長榮航太進行保養維修。（桃園機場公司提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月5日
日本天馬航空（Skymark Airlines）的寶可夢皮卡丘彩繪機，5日上午9時許抵達桃園國際機場，將在長榮航太進行保養維修。（桃園機場公司提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月5日
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