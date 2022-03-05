陶斯松農藥影響發育 農委會預告分3階段禁用

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）農委會官網3日預告「陶斯松為禁用農藥」，預告30天後彙整各界意見儘速公告上路。防檢局副局長鄒慧娟說，用於防治蟲害的陶斯松會影響兒童發育，使注意力不集中，將分3階段禁用。

農委會官網說明，為儘速保障農產品食用安全及國人健康，加速陶斯松輸入及製造源頭管控，採取較短公告期間確有其急迫性及必要性，本案預告期間縮短為30天。

農委會防檢局副局長鄒慧娟接受中央社電話訪問時說，陶斯松是有機磷殺蟲劑，不是劇毒農藥，民國74年就已登記的早期農藥，用於防治蚜蟲、介殼蟲、夜蛾等。

她說，因有科學證據顯示會影響兒童發育，使兒童注意力不集中，對環境及水生生物、蜜蜂和鳥類有影響。所以預告「陶斯松為禁用農藥」，規劃第一階段自111年4月15日禁止輸入及原體製造（廢止原體進口證、原體製造證及成品進口證）。

第二階段自113年1月1日禁止加工及分裝（廢止成品加工證）。第三階段自115年1月1日禁止農藥輸出、販賣及使用。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說明，陶斯松以急毒性來說為中等毒性，以致癌性來說不會致癌，目前文獻顯示對腦部發育有影響，幼童長期接觸會引發過動兒、自閉症風險，甚至媽媽懷孕接觸到，也會增風險。

他並說，醫院臨床會處理到陶斯松中毒的患者，一來呼吸衰竭、多重器官衰竭、插管、休克，因會影響神經系統，有大腦毒性。

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此外，他說，若不小心誤食，會噁心、嘔吐、腸胃道不適、大小便失禁，量多的話，會抑制血液的乙醯膽鹼酶，產生神經毒性、休克；其實這個農藥國際討論蠻多，例如歐盟2020年1月31日已禁止販賣。

鄒慧娟補充，農委會於108年1月29日及3月18日公告限制陶斯松的使用，刪除水稻、包葉菜類、小葉菜類、根菜類、果菜類、瓜菜類、豆菜類、瓜果類、柑桔類、梨果類及核果類等取食量較大之使用範圍。近期再度依據科學證據評估結果，規劃將禁用陶斯松相關產品。（編輯：張芷瑄）1110305