嘉義民雄清晨7.5度 吳德榮：未來10天多晴朗

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（中央社記者張雄風台北8日電）根據氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為嘉義縣民雄鄉攝氏7.5度。氣象專家吳德榮表示，今天起氣溫逐日回升、留意日夜溫差，未來10天晴朗穩定，僅14日北部略有短暫降雨。

中央氣象局今天發低溫特報，今天至明天清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫較低。今晨西半部、宜蘭及金門有10度以下氣溫發生。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為嘉義縣民雄鄉7.5度、彰化縣芬園鄉7.8度，前10名大多位於嘉義、雲林、彰化、高雄等地，皆在8.5度以下；台北市最低溫為北投區10.1度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起至10日高氣壓影響，各地為晴朗乾爽的天氣，氣溫逐日回升；今天北台灣高溫回升至21度，明天、10日持續回暖至25度左右；但各地清晨仍有強「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫，日夜溫差大。

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吳德榮指出，最新模式模擬顯示，11至13日高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨；各地持續回暖，北台灣高溫回升至28度，中南部更達30度以上，不過日夜溫差大，晨間偶有「輻射霧」，影響能見度。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，14日有一波鋒面在減弱的過程中、快速掠過，為北部帶來短暫降雨，對其他地區影響很輕微；15至17日又再恢復為晴朗穩定，白天溫暖早晚涼的天氣，東半部偶有零星少量降雨。換言之，未來10天只有1天有小變化，其他9天都是晴朗穩定的天氣。（編輯：郭諭儒）1110308