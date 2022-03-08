3款德國Mivolis發泡錠甜味劑超標 全數邊境攔截

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德鑽國際有限公司進口「Mivolis德國dm發泡錠」，鐵+維他命C、鎂與鈣質3款發泡錠進口量各609公斤、總重1827公斤，皆被檢出甜味劑糖精與環己基（代）磺醯胺酸超標，全數遭退運或銷毀。（衛福部食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 111年3月8日

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（中央社記者江慧珺台北8日電）衛福部食藥署今天公布，「Mivolis德國dm發泡錠」有3款檢出甜味劑超標；「奇香牌馬來西亞吧生肉骨茶湯料包」也遭檢出漂白劑超標，不合格產品全數在邊境攔截，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不符合規定名單，包含德國發泡錠、美國鮮蘋果、智利櫻桃、中國猴頭菇與蕃茄乾、印尼蝦膏、越南蒜苔等食品，遭檢出農藥或食品添加物殘留量不符規定，全數遭退運或銷毀。

其中德鑽國際有限公司進口「Mivolis德國dm發泡錠」，鐵+維他命C、鎂與鈣質3款發泡錠進口量各609公斤、總重1827公斤，皆被檢出甜味劑糖精與環己基（代）磺醯胺酸超標。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體電訪表示，發泡錠在食品添加物管理被歸類為液態膳食補充品，甜味劑檢測方式是原廠建議食用方式，經加水稀釋後測試。

陳慶裕說，上述3款發泡錠檢測糖精與環己基（代）磺醯胺酸雖合乎個別標準，但依規定若混用2種以上甜味劑必須加總計算，經加總計算3款發泡錠皆超標。

陳慶裕說，這是德鑽國際有限公司近6個月首度被檢出進口產品不合規定，一次又檢出3款品項，後續會提高查驗頻率。

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此外，發發舖台灣館進口「奇香牌馬來西亞吧生肉骨茶湯料包」共168公斤，遭檢出漂白劑二氧化硫含量為每公斤0.039克，已超過殘留量標準每公斤0.03克。

另智利進口的櫻桃，先前已有4批遭檢出農藥殘留不符規定，今天再公布有4批不合格，陳慶裕說，今天公布的4批不合格櫻桃為今年1月底進口，因近期智利櫻桃頻遭檢出農藥殘留不符規定，故已於2月下旬提高查驗頻率，後續將持續觀察檢驗狀況。（編輯：張芷瑄）1110308

發發舖台灣館進口「奇香牌馬來西亞吧生肉骨茶湯料包」共168公斤，遭檢出漂白劑二氧化硫含量為每公斤0.039克，已超過殘留量標準每公斤0.03克，全數遭退運或銷毀。（衛福部食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 111年3月8日