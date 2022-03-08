勞動部調查：15.9％雇主不給防疫照顧假

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，受雇者如果需要照顧子女等可以請防疫照顧假、雇主可不給薪，但根據勞動部最新統計，仍有15.9％雇主不願給假。

勞動部今天公布110年僱用管理及工作場所就業平等概況，調查事業單位對於員工請防疫照顧假的態度，結果顯示，同意員工申請申請「防疫照顧假」者佔84.1％，也就是說，即便雇主可不給薪，但仍有15.9％的雇主不願意讓員工請防疫照顧假。

近一步統計，去年事業單位同意員工申請「防疫照顧假」占84.1％，109年2月至110年9月間有員工提出申請的事業單位則占15.1％。

若以行業別觀察，同意員工申請「防疫照顧假」比率以「公共行政及國防；強制性社會安全」、「金融及保險業」及「藝術、娛樂及休閒服務業」都超過9成8較高，而以「用水供應及污染整治業」的67.5％最低。

按員工規模觀察，同意比率也隨員工規模增加而遞增，從29人以下的82.8％遞增至250人以上的100％。

調查也顯示，事業單位對於「防疫照顧假」的工資計算方式，以「不發工資」占74.3％最多，「給全薪」占13.4％，「部分給薪」占12.3％。

近一步了解事業單位拒絕給假理由，調查顯示，事業單位不同意員工申請「防疫照顧假」的原因，以「員工可用其他假別替代」占52％最高，其次為「公司為家族企業可自行減少工作時間」占18.9％。

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勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，員工如果請防疫照顧假，雇主應予准假，不得視為曠工、強迫勞工請事假或予扣發全勤獎金等不利處分，如果雇主強迫以勞工其他假別請假或是扣發全勤獎金，就涉及勞基法違規，可開罰新台幣2萬至100萬元。

這份調查回收有效樣本包含事業單位3047份、受僱者4510份，其中女性3302份、男性1208份。（編輯：陳清芳）1110308