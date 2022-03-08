雄中創校百年 校友攀登玉山盼母校「再創巔峰」

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高雄中學今年創校100年，6日至8日有校友發起攀登玉山活動為校慶暖身，登頂後並大聲喊出對母校的期望：「百年雄中，再創巔峰！」（高雄市教育局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月8日

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）今年是高雄中學創校100年，雄中校友6日至8日發起攀登玉山活動，為4月1日的校慶慶典暖身，並於登頂後大聲喊出對母校的期望：「百年雄中，再創巔峰！」

高雄市教育局今天發布新聞稿表示，今年是高雄中學創校100年，校方陸續安排系列活動慶祝百歲生日，除將在4月1日舉行百年校慶慶典，也陸續舉辦贈書、淨灘及校友系列音樂會等，3月6日至8日還有校友發起攀登玉山活動為慶典暖身。

這場攀登玉山活動是由雄中75級校友發起，在嚮導吳仁傑帶領下圓滿完成，眾人登頂後更大聲喊出對母校的期望：「百年雄中，再創巔峰！」

活動主辦人陳西坤表示，玉山海拔3952公尺，不只是台灣最高峰，也是東北亞最高峰，挑戰高峰，希望透過超越這「唯一」的具體形象，來突破自我。

活動策劃人楊鎮榮說，親近玉山等於親近台灣，超越玉山就等於超越自我，恰巧也符合「百年雄中，再創巔峰」的意涵。

也是雄中校友的雄中校長莊福泰說，創校百年意義非凡，不管是學校或是校友們所主辦的活動，均顯露雄中人的創意與凝聚力。

雄中百年校慶慶典4月1日舉行，另4月2日將舉辦「雄中百年校慶晚宴」，在高雄萬豪酒店席開150桌，邀請1800名校友參加。（編輯：謝雅竹）1110308