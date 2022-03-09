陳時中：未見邊境可解封步驟 但疫情控制得宜

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（中央社記者郭建伸台北9日電）外界關注台灣邊境管制是否能解封，衛生福利部長陳時中今天在立法院受訪表示，目前還沒看到真正可以解封的清楚步驟，但台灣一直都控制得很好，這幾波疫情地方政府都積極動員，因此才能截斷多條傳播鏈。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查精神衛生法修正草案，陳時中在會前接受媒體訪問，談及疫情與解封議題。

指揮中心公布，自3月7日起推行邊境管制鬆綁措施，包含入境檢疫天數縮短至10天，開放商務客來台，並比照縮短檢疫。外界關注今年底前是否能跟歐美國家一樣，打過疫苗就免隔離。

但陳時中昨天在立法院會備詢時表示，台灣大概不會這樣做，除非新型藥物出爐。媒體今天詢問新藥的實質意涵，是否原本藥物不足，還是指其他藥物。

陳時中表示，新藥是指更有效果的藥物，若沒有後顧之憂，就會加快開放的腳步與幅度。

媒體詢問是否已看到防疫曙光。陳時中表示，目前還沒看到真正可以解封的步驟，但台灣一直都控制得很好，這幾波疫情地方政府都積極動員，因此才能截斷多條傳播鏈。

媒體詢問，莫德納要來台灣設立子公司，台灣是否能取得技轉並在台灣生產疫苗。

陳時中表示，雙方都有意願，莫德納設廠是看重台灣生技基礎，各種合作計畫都可能，對此樂觀其成。（編輯：翟思嘉）1110309