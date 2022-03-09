大巨蛋避難層爭議 柯文哲籲內政部該審的快審

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北9日電）大巨蛋啟用因避難層爭議遙遙無期，對內政部發函要求說明為何改同意地下1層為避難層，台北市長柯文哲今天說，內政部去年就稱避難層不限地下1層，呼籲該審的趕快審。

原預計在去年底竣工的大巨蛋，因內政部尚未核發避難層防火性能評定正式同意函，導致第4次建造執照變更設計遲遲未過關，遠雄巨蛋事業公司便無法完成剩下工程，今年10月的U23世界盃棒球賽、11月的中職總冠軍賽也須尋找備案。

台北文化體育園區籌備處日前透露，台灣建築中心其實早已通過大巨蛋地下1層作為避難層的防火性能評定，就等內政部公文出來，建管處就會通過第4次建造執照變更設計。

不過，內政部營建署近日發函台北市都發局，要求說明為何前都發局長林洲民107年認定地面層是避難層，如今市府卻改為同意地下1層為避難層。

柯文哲今天上午出席「台北市工業及服務業普查處」成立揭牌典禮後接受媒體聯訪表示，營建署去年4月8日就已發文給都發局，表示避難層不限地面層，其餘樓層若符合規定都可做為避難層。

對於營建署的質疑，柯文哲說，並沒有無條件接受大巨蛋地下1層作為避難層，遠雄巨蛋已經按照建築師公會等專家意見修正避難層設計，才送去台建中心審查。

柯文哲強調，他不會把大巨蛋完工視為政績，他是來善後的，大巨蛋不能拆至少要安全可用，現在的設計已經比當年好太多，社會可以公開透明檢查一遍，並稱內政部不是只卡大巨蛋，大彎北段案已經卡兩年了，呼籲該審的趕快審。

都發局建管處補充，已在7日回函營建署，表示大巨蛋第4次建造執照變更設計以地面層及地下1層作為避難層，是符合營建署去年4月8日的函文。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，已按照各主管機關要求的內容進行補件、說明，並一一回覆台建中心審查委員意見，希望內政部能夠加緊腳步核發評定書。

對於是否擔心開幕期程延誤，楊舜欽說，希望能在今年第2季末、第3季初拿到使用執照，第4次建造執照變更設計的幅度不大，目前工期排程都按原計畫進行。（編輯：李亨山）1110309