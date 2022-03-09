好天氣至週末 各地注意日夜溫差可達10度以上

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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象局今天表示，天氣一直到週末都會是晴到多雲，東半部有零星短暫雨；氣溫每天回升，週末東南部上看攝氏30度，北台灣也有27、28度；然而受輻射冷卻影響，各地日夜溫差可達10度以上。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天一直到週末天氣變化不大，主要東半部有零星短暫雨，其他地區大致上是晴到多雲。

黃恩鴻指出，接下來幾天氣溫都會一直回升，12、13日轉偏東南風，各地會更溫暖，預估東南部上看30度，北部也有27、28度；低溫也是每日緩升，受輻射冷卻影響，未來幾天大致上是16、17度左右，到週末約19度；提醒民眾要注意日夜溫差可能達10度以上。

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黃恩鴻提醒，除了日夜溫差外，10日至15日西半部夜晚清晨容易有局部霧或低雲、11至15日另外再包含金門、馬祖地區，影響能見度。

黃恩鴻表示，預計14、15日因台灣北方海面有鋒面掠過，受到鋒面尾巴影響，北部地區雲量增多，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，但雨勢不大；北台灣高溫從28度下降至25度，其他地區變化不大，預計16日又會恢復成晴到多雲的天氣。（編輯：陳政偉）1110309