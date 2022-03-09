鏡電視人事異動 NCC將釐清新聞自主是否遭干預

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（中央社記者蘇思云台北9日電）鏡電視4日宣布更換董事長與總經理人選，引發外界關注。NCC表示，目前尚未收到營運計畫變更案，至於是否違反當初執照相關附款內容，持續了解情況中，也會找外部公評人到會說明。

鏡電視新聞台在今年1月19日取得新聞台執照，國家通訊傳播委員會（NCC）史無前例祭出12項負擔、14項附款保留廢止許可權。

不過鏡電視2月9日才試播，3月4日董事會宣布更換董事長、總經理，由紙風車劇團創辦人李永豐擔任新任董事長，前民視副總經理蔡滄波出任總經理，原董事長陳建平則續任董事，取得執照不到2個月就換人，引發外界關注。

NCC今天舉行例行記者會，NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，相關議題牽涉兩部分，董事會改選屬於公司治理範圍，依照衛廣法規定，公司高層人士異動要提營運計畫變更，執照內容若有變更，要在變更15天內報來，目前NCC尚未收到鏡電視營運計畫變更。

媒體關注外傳有高層介入新聞因此被撤換，是否可能違反取得執照時NCC相關附款內容。

翁柏宗表示，NCC關注維護媒體專業自主部分，當時附款也很清楚，包括精鏡傳媒董監事與經理人不得參與該公司任何營運；董事長、總經理與持有該公司已發行股數5%以上的股東，應先與新聞部員工推派之代表簽署編輯室公約，不能介入新聞製作等。

此外，有媒體引用員工2點爆料指控鏡電視前董事長陳建平「干預新聞」，陳建平特助張寒青日前再度發出3點聲明回應，強調一切行為都無干涉新聞舉動。

翁柏宗表示，NCC內容處官員有在了解鏡電視相關狀況，包括媒體報導情形都會去了解，同時也會找鏡電視外部公評人到會說明。

過去鏡電視在申請執照，為表示新聞公正與品質，自創外部公評人制度，找來傳播界學者翁秀琪擔任外部公評人。

另外，鏡電視附款提到鏡電視要在許可3個月內、即今年5月中旬前，資本額從新台幣13.5億元現金增資達20億元，高層換人是否會影響增資進度也會了解。

NCC官員表示，屆時鏡電視如果提出營運計畫變更後，NCC會依照衛星廣播電視事業負責人監督管理辦法作為審查要件，也會審視是否有違反相關附款情形。（編輯：潘羿菁）1110309