台中一中要求下架老師怒罵影片 學生盼尋求外界法律協助

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台中一中一名音樂教師疑不滿學生在課堂報告未依要求而生氣怒罵；同班紀姓學生（圖）拍下影片並上傳網路引發關注。紀姓同學下午受訪表示，由於校方指稱若影片不下架會有法律問題，盼外界能提供法律協助。中央社記者郝雪卿攝 111年3月12日

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中一中爆發音樂老師在課堂上怒斥學生事件，上傳影片的紀姓學生今天表示，校方指稱他拍攝違法，並要求下架，他將尋求外界法律協助，也盼學校到此為止，社會不再關注此事。

台中一中呂姓音樂教師疑不滿學生在課堂報告未依要求，怒罵學生；同班的紀姓學生拍下師生對話影片，並將影片上傳YouTube，引起網友關注；校方上午對此召開記者會發表聲明，而紀姓學生與4名同班同學則在下午於台中一中大門口接受媒體聯訪提出訴求。

紀姓同學表示，由於校方指稱如果影片不下架會有法律問題，盼外界能提供法律協助；他希望學校清查不適任及情緒失控的教師，並淘汰不適任教師，不要再發生類似的事情。

紀姓同學指出，後續溝通盼校方不要採威壓方式，要公開透明，因為當天就有老師說要將參與的學生都叫來問，讓學生感覺被恐嚇，希望外界能重視；他最後呼籲學校能到此為止，不要讓社會再關注此事。

對於學校說要輔導學生，紀同學表示，結果導師還對他們說「很好玩嗎」、「這個動作很開心嗎」、「得到很多成就感嗎」、「今天很快樂嗎」，並要求將影片設定為不公開，這跟校方說明的不一樣。至於當天為何會拍攝影片，他說，因為老師情緒失控已造成心理壓力，為維護自己的權益才錄影。

對於紀同學的說法，台中一中回應指出，由於當天校方行政團隊的跨處室討論結束之後，已超過學生放學時間，行政團隊於是研擬下週一上午通知學生們開會，聽取學生意見並了解上課狀況。

至於學生說輔導老師要求將影片下架一事，校方說，老師只是善意提醒學生，因為影片中有拍到多名未成年青少年，應該尊重當事人的意願。

校方表示，學校行政團隊定會依照程序、秉公妥善處理音樂課事件；至於有關教師行為，校方將召開校事會議進行調查、討論。（編輯：黃世雅）1110312