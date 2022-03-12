音樂教師疑不滿學生報告怒罵 中一中：了解後處理[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：TCFSH生活

（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中第一高級中等學校呂姓音樂教師疑不滿學生在課堂報告未依要求，怒罵學生；校方今天說，為何會產生認知落差，校方將於下週了解事情原委及脈絡後召開相關會議，依規定處理。

呂姓音樂教師在上高一課程時，疑不滿學生未依要求報告，在課堂怒罵學生「剛剛這一組講南管北管，我只是跟他們講說那是高二音樂課本的，就一副不高興，現在的學生是這種態度」、「你這是對教師的態度嗎？」及「現在的學生可怕到極點！」

學生回應：「我們花那麼多時間，我們犧牲假日時間來做，然後我們花最多時間的地方，然後你跟我們說一句這是高二的東西，然後要我們全部刪掉，然後我們現在做這個是做個屁喔，那我們上課唸課本就好，做什麼報告！」

相關對話影片被上傳影音頻道YouTube。

中一中教務主任彭佳偉上午接受媒體聯訪表示，第一要務是關懷學生，務求妥善處理學生學習權益及身心安頓。

彭佳偉說，昨天已請同仁適切回應學生意見，音樂課後班導師也先關心輔導班上學生身心狀態，教務處、學務處及輔導室等立即召開跨處室會議，與導師保持聯繫，關心學生狀況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彭佳偉表示，導師持續關心學生，續由教務處與輔導室協同關切師生。顧及學生課後感受及受教相關權益，校方已積極了解並關心未來課程學習評量及班級經營，後續跨處室提供學習及身心安頓資源。

教師輔導部分，彭佳偉說，這名音樂教師已30多年教學資歷，教師課程作業內容與學生準備報告為何產生認知落差，後續校方會再了解並盡快處理。校方下週了解事情原委及脈絡後，召開相關會議，依規定處理；校方本於教育立場，一定積極協助師生，務求維護師生權益。（編輯：李明宗）1110312