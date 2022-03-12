台中一中音樂老師怒斥學生 市府：應循正向管教

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台中一中11日因高一學生在音樂課的課堂報告中，自主學習並介紹到超過高二的教材內容，遭到老師斥責並飆罵，影片曝光後1天內已近10萬人次觀看。中央社記者郝雪卿攝 111年3月12日

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中一中爆發音樂老師在課堂上怒斥學生事件，台中市教育局今天對此表示，新課綱強調素養導向教學，要求教師遵循正向管教及師生間理性討論，將督導學校確實依此原則辦理。

台中市知名高中台中一中11日因高一學生在一堂音樂課的課堂報告中，自主學習並介紹到超過高二的教材內容，遭到老師斥責並飆罵。影片曝光後1天內已近10萬人次觀看，網友幾乎都聲援學生。

民進黨台中市議員賴佳微接受中央社記者採訪時指出，上課只要能主動激發學生的學習興趣都是大家所樂見的，學生在課堂報告中主動介紹到南管北管、牽亡歌，這些都是台灣重要的文化資產。學生做出超過高一的課本內容，代表在課後是花了更多的時間自主學習來檢索資料。老師不但沒有選擇鼓勵，反而嚴厲斥責，這是很澆熄孩子學習熱忱的一個行為。

對此，教育局接受記者採訪時指出，已責請學校優先保障學生學習權益及關心身心狀況，並要求校方盡速深入了解老師課程作業內容與學生準備的報告為何產生認知落差，及教師班級經營狀況。對於學生學習過程的努力應多予肯定，教師也應注意引導過程中的情緒控管。

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教育局認為，新課綱強調素養導向教學，重視學生自主學習能力養成，並要求教師遵循正向管教及師生間理性討論，將督導學校確實依此原則辦理。

台中一中教務主任彭佳偉接受媒體聯訪時指出，這名音樂老師任教已30多年，是非常資深的老師，這次算是突發事件，希望事後好好來輔導，讓老師及學生都能理解雙方感受，並認同彼此情緒，目前還無法非常完整掌握，到底老師給的主題報告跟學生準備的方向會有如此大的落差，要了解後才能對外說明。（編輯：方沛清）1110312