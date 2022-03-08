高中每週4天早自習禁考試8/1起實施 首節課前到校即可

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高中至少有4天早自習時間，由學生自主規劃運用，8月1日起實施。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北8日電）教育部發布「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，訂定每週全校集合活動（如朝會）最多1天，至少有4天早自習時間，由學生自主規劃運用，8月1日起實施。

網友於民國109年12月在公共政策網路參與平台提案，將國高中上課時間改為上午9時30分到下午5時，吸引萬人附議。教育部長潘文忠日前宣布，高中第1節課前的早自習時間會朝減少例行性朝會次數、規定不能考試等方向著手。

教育部於2月底邀集縣市教育局處長會商後達成共識，針對高中上午第1節課前的非學習節數（早自習），每週可實施全校集合活動的天數，由現行「不超過2天」調降為「至多1天」，其餘天數，也就是每週至少4天，由學生自主規劃運用。

教育部國民及學前教育署長彭富源今天上午召開記者會，宣布已於3月7日正式修正「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，其中重點包括全校集合活動每週最多1天，其餘4天由學生自由規劃，學生可於第1節上課前（約8時10分）抵達上課地點即可。

另外，教育部也規定上午第1節上課前不可實施成績評量，「不管大考、小考都不能。」彭富源說，各種繞道、變形、沒有尊重學生自主意願的測驗方式都是不行的，學生如果有遇到，可以提出申訴。

彭富源強調，教師也不能在早自習時段趕課、上課，提前講授教學進度表的內容，且學生在這些「非學習時段」的出席參與狀況，不能列出缺席紀錄。（編輯：張芷瑄）1110308