松山高中創出席朝會可銷警告 學生反應兩極

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台北市立松山高中開始實施參加朝會可銷警告的措施，有學生對此表達認同，因可更有效利用時間，也有學生認為不如直接廢除朝會。中央社記者陳昱婷攝 111年2月15日

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）北市成功高中取消朝會及早自習，松山高中則從這學期開始實施參加朝會8次可銷一支警告的措施。有學生對此表達認同，認為可更有效利用時間；有學生指不如直接廢除朝會。

台北市立松山高中校務會議通過，這學期起，累計出席4次朝會等重大集會可抵一次愛校服務、8次可銷一支警告，並調整到校時間，週一、週五上午8時10分前到校即可，週二、週三、週四則須上午7時40分前到校。

松山高中二年級的吳同學對此表示，原本愛校服務只能用假日時間做，現在參與4次朝會就能抵愛校，可以較有效利用時間，是個很好的辦法。

不過，有同學質疑，之前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓學校一整年都沒開朝會，但根本就沒有任何影響，不理解為何一定要鼓勵參加朝會的原因，呼籲校方跟進成功高中，直接廢朝會比較實在。

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一名參與校務會議的老師認為，依據台北市教育局規定，早自習及朝會屬於「非學習節數活動」，不得列入出缺席紀錄或以愛校、警告懲罰，校方以出席抵愛校的方式正向輔導管教，相當聰明。

松山高中學務主任張洸源說明，朝會的目的在於協助學生了解學校措施以及防災演練等訊息宣導。學校是團體生活，必須有同學們可以共同遵守的規範與默契，因此統一訂出到校時間，避免影響想提早到校念書的同學。（編輯：李亨山）1110215