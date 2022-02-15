延後到校政策3月初揭曉 擬早自習不考試、減少朝會次數

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（中央社記者陳至中台北15日電）學生團體呼籲國高中延後上學，引起社會正反意見討論。教育部長潘文忠今天說，目前將朝第一節課前不考試、增加學生自主規劃空間著手，相關政策預計3月初公布。

網友於民國109年12月提案將國高中上課時間改為9時30分到下午5時，迅速通過附議門檻提案。這項議題獲得行政院政務委員唐鳳重視，於110年1月決議列為協作議題，教育部隨後透過公聽會等方式，收集各界意見並凝聚共識。

教育部長潘文忠今天下午在教育部接受媒體訪問，被問及「延後到校」議題，他表示，經過多次公聽會和網路平台討論，各界一開始意見分歧，許多民眾尤其擔心會影響學校課程和家長作息。

經過不斷溝通，潘文忠表示，目前已逐漸聚焦，關於國高中第一節課前的時間，會朝減少例行性朝會次數，以及規定不能考試等方向著手，增加學生自主運用空間。第8節課也會規範不能舉辦納入學業成績評量的考試。

潘文忠解釋，許多學生都提到，老師會在早自習安排考試，導致學生不得不趕路到校，深怕會影響課業成績。

潘文忠強調，教育部訂出的會是「最低標準」，例如週會最多不能超過幾次，至少要有幾天讓學生自主規劃等。學校如果想更進一步，例如統一延後到校時間，只要經校務會議等程序，做好配套，都會有調整的空間。

潘文忠說，目前主要是高中階段會有更多彈性，部分規範也會將國中一併納入，畢竟學生已要步入成年，應給予更多自主運用、學習生活管理的機會。國小部分，因學生年紀較小，與父母作息連結性高，會再逐步討論。

潘文忠表示，因「延後到校」等政策調整，希望能達到全國步調一致，近期將和各縣市代表討論，預計3月初對外公布細節。（編輯：張芷瑄）1110215