國高中延後上課提案連署破萬 教部綜整意見評估

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北13日電）民眾在公共政策網路參與平台發起國高中延後上課時間提案，逾萬人連署。教育部今天表示，已召開公聽會、專家諮詢會議等，綜整各方意見，現正就提案與相關規定修訂進行評估。

台灣青年民主協會日前發文指出，2020年12月有民眾在公共政策網路論壇發起「國、高中上課時間改為9：30到17：00」的提案，總計破萬人參與連署，但至今還未等到教育部具體回覆，呼籲教育部提出具體的改革時間表。

教育部今天透過文字回應告訴中央社記者，教育部接獲國高中延後上課時間連署成案後，已召開2次線上公聽會、5次專家諮詢會議，蒐集彙整校長團體、教師團體、家長團體、兒少團體、法律專家、教師、兒少等各方代表的意見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育部提到，依照十二年國民基本教育課程綱要總綱，各地方政府應訂定各該主管學校學生在校作息時間相關規定，因此教育部國教署邀集各地方政府召開3次研商會議，提醒並鼓勵各地方政府應考量兒童權利公約所主張的休息權、健康權，訂定作息規定。

教育部表示，基於維護學生身心健康及培養自主規劃能力，教育部已綜整各方意見，現正就連署提案內容與相關規定修訂進行評估。（編輯：管中維）1110213