更多編輯台推薦新聞：
胡詠芝任台北車站首名女站長 要讓百年台鐵穩健前進
生活

胡詠芝任台北車站首名女站長 要讓百年台鐵穩健前進

彭博：中國評估俄烏情勢 探美國如何處理台海危機
國際

彭博：中國評估俄烏情勢 探美國如何處理台海危機

首屆馬祖國際藝術島開幕 共釀10年願景
文化

首屆馬祖國際藝術島開幕 共釀10年願景

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新北3童染疫 林口2校停課14天
首頁 / 生活

成功高中廢朝會早自習 北市教育局：各校可決定

2022/2/13 15:29（2/13 15:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北市成功高中校務會議通過取消強制早自習、廢除朝會。（圖取自成功高中校長孫明峯YouTube頻道youtube.com）
北市成功高中校務會議通過取消強制早自習、廢除朝會。（圖取自成功高中校長孫明峯YouTube頻道youtube.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北13日電）台北市立成功高中上學期廢除遲到記警告規定後，這學期進一步在校務會議中通過取消強制早自習、廢除朝會。台北市教育局表示，學校可透過民主參與程序決定。

成功高中近日在校務會議中高票通過取消強制早自習及廢除朝會規定，並從11日開學首日開始實施，學生每天上午8時10分前到校即可，但每天上午7時30分到8時的原早自習時間仍開放學生提早到校學習。

成功高中校長孫明峯接受媒體電訪表示，學生過去時常表達取消早自習規畫的需求，經過老師、家長、學生等代表針對議題參與討論後，在校務會議確認調整晨間活動規範，將原本週一到週三的早自習調整為彈性到校，學生第一堂課前到班即可。

孫明峯指出，即便取消早自習，各班級可以在原早自習時段規畫活動，但不會用遲到等出缺席紀錄或警告規範，且仍會在每天上午7時30分淨空操場，並鼓勵學生可以早點來練習英文聽力或閱讀學科，在上課前穩定身心，自主做好晨間學習規畫。

至於廢除朝會的配套措施，孫明峯說，去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，校內較少大規模集合，朝會也改成線上，但校方仍可透過彈性學習活動時宣導，或是與班級代表溝通，沒必要一定舉辦大規模集合活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台北市教育局表示，依據「台北市高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」及教育部規定，各校得於第一節上課前安排早自習等非學習節數活動，相關活動每週至少應有2天由學生自主規劃運用並決定是否參加，朝會等全校集合活動則以每週不超過2天為原則。

教育局強調，各校訂定學生在校作息時間時，應依循民主參與程序，與學生、教師及家長充分溝通，經校務會議通過後實施。對成功高中依循相關程序取消早自習與朝會等安排，予以尊重。（編輯：李亨山）1110213

延伸閱讀
延後到校公聽會 學生多主張先廢早自習沒去朝會被記警告訴願不成 19歲學生興訟告贏旗美高中升旗到一半突見山羌被狗追 救傷後仍不治國中借課情形嚴重督導不力 監察院糾正教育部
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族