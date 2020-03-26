沒去朝會被記警告訴願不成 19歲學生興訟告贏

（中央社記者張祈花蓮縣26日電）東華大學學生陳旻傑高中時因朝會3次未到被記警告，他向校方申訴被駁回，轉向教育部提訴願遭不受理處分，他提行政訴訟，法官認為教育部應受理訴願，撤銷原處分。全案可上訴。

19歲的陳旻傑去年就讀國立花蓮高中高三期間，因3次朝會升旗未到，被記警告。陳旻傑不服向校方提出申訴，校方駁回並維持原處分。

陳旻傑再向教育部訴願審議委員會提起訴願，教育部認定「原告受記警告處分為學校為維持學校秩序，實現教育目的所採取的管理措施，並非屬訴願法上的行政處分」，做出不受理決定。

陳旻傑轉向花蓮地方法院提起行政訴訟，日前行政訴訟庭作出判決，認定校方警告等處分屬於行政法上的行政處分，並依去年司法院釋字784號解釋，判決撤銷教育部不受理訴願的原處分。

陳旻傑目前是東華大學台灣文化學系大一學生，今天手拿「勝訴」牌子，接受媒體採訪。他說，從校內提申訴到判決出爐，將近10個月，雖稍嫌美中不足，但仍尊重判決結果，會重新向教育部提出訴願。

他認為，這次判決法院認定學校作出的警告、小過、大過等處分都是行政處分，有可能侵害學生名譽權、人格權，教育部應尊重這次判例，以後有學生因類似處分提出訴願，就不能以程序不合為由不受理，判決意義重大。

對此，花蓮高中校長詹滿福指出，這個判決是撤銷教育部不受理訴願的決定，並非花蓮高中敗訴；對於學生提起訴訟，也尊重學生個人權益。

詹滿福強調，學校是教育機關，多是口頭勸導，若被記警告會給予消過的機會，不會留下任何紀錄，學生畢業後也不會跟著出校門，且不參加集會被記警告，是師生共同討論的結果，應共同遵守。（編輯：戴光育）1090326