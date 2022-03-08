高中早自習、第8節零考試 國中小續推教學正常化

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教育部國教署長彭富源8日表示，高中早自習、第8節課都不可實施任何列入學業成績計算的評量，國中與國小也繼續推動「教學正常化」。圖為國小學生配戴口罩依序排隊進入校園。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北8日電）教育部國教署長彭富源今天表示，高中早自習、第8節課都不可實施任何列入學業成績計算的評量，國中、國小也繼續推動「教學正常化」，呼籲學校不要有任何「繞道」或變形考試。

教育部國民及學前教育署長彭富源上午召開記者會，說明3月7日正式修正發布的「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，其中第6條規定，上午第1節課開始前（即早自習時段），不可實施任何學業成績評量；第9條也規定，課業輔導（俗稱第8節）不能提前講授進度，也不能實施列入學業成績計算評量。

彭富源表示，依照新修訂的注意事項，高中早自習、第8節時段都不能考試；國中、國小階段，則早在「國民中小學教學正常化實施要點」中就有相關規範，會持續推動政策。他認為教學正常化是一直以來各界的共識，許多學校都改採晨間閱讀等方式，鼓勵學生自主學習。

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媒體在今天的記者會上反映，有私校在家長要求下，仍堅持早自習發下測驗卷給學生「練習」。國教署組長黃瀞儀表示，早自習不考試是為落實聯合國「兒童權利公約」，讓學生享有基本的休息權，不會有公私立學校之分。她說，在極端狀況下，私校若仍堅持考試，即便完全沒領獎補助款，政府仍可依私校法第55條，祭出減班、停招等措施，「但我們不希望走到這一步。」

國教行動聯盟家長代表王瀚陽表示，運用早自習、第8節進行考試是目前多數高中職普遍現象，一旦禁止、改用課堂時間進行小考將壓縮、排擠課堂時間。王瀚陽呼籲，教育部應全面檢討長期以來各校以考試督促、要求學生讀書的文化，以及目前的課綱內容是否過多，造成課上不完的問題。（編輯：張芷瑄）1110308