高雄國中老師辱學生比狗不如 教育局：調離導師職務

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人本教育基金會6日舉行記者會，指高雄市有國中陳姓導師遭投訴體罰並以言語羞辱學生等不當管教情況；高雄市教育局表示，已記這名老師1次申誡，並將自下學期起調整此師導師職務及任教班級；校方也回應，已由輔導室進入協助輔導班級。（人本教育基金會提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月6日

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）高雄市有國中陳姓導師遭投訴體罰並以言語羞辱學生等不當管教情況，高雄市教育局表示，已記這名老師一次申誡，並將自下學期起調整此師導師職務及任教班級。

人本教育基金會今天召開記者會並發布新聞稿指出，高雄市某完全中學國中陳姓導師遭投訴打學生的頭、背、額頭及捏耳朵等，並會罰學生青蛙跳。

人本也公布上課錄音檔，老師在管教時會以「草包」、「社會敗類」、「父母都沒在教」、「比狗還不如」、「恐龍」、「神豬」、「豬頭」、「爛傢伙」、「帶賽這個社會」等言語羞辱學生。

人本說，這名老師還假借訓練體能之名要求學生每週一定要跑15圈操場；若學生作業未完成或操場沒跑完，就處罰下課或午休時罰站。此外，這名老師若下課時去打球，受罰者就得去球場罰站；陳老師若在某班授課，則受罰者得全部集中到此班罰站。

據人本訪問導師班學生家長表示，這名老師老師常罵人，且言語涉及人身攻擊，讓學生壓力很大。家長也反映，老師常用與性有關的字眼管教，例如若學生功課沒有寫，可能會被老師質疑「是不是昨天晚上看了什麼A片啊」等，讓家長覺得有失妥當。

人本也表示，已於去年12月先後發文教育局申訴此師體罰及羞辱學生，並向學校提出師對生性騷擾檢舉、師對生霸凌檢舉案。

教育局今天也以新聞稿回應表示，去年10月中旬曾接獲民眾匿名反映這名教師疑涉不當管教，當時經學校向相關人員調查瞭解，這名教師確有輔導管教行為失當之情形，當時就已核予教師申誡一次之處分。教育局並同時責成校方應持續觀察教師後續之教學及班級經營情況，以避免再次發生類似事件，危害學生權益。

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教育局表示，去年12月人本基金會再次反映此名教師尚有涉及其他案件，與10月接獲反映內容不同，教育局已請校方應就新事證依法重啟調查，並同步派員到校給予行政協助，確保學校已進入調查程序，並已決議將自下學期起調整此師導師職務及任教班級，並持續督導追蹤學校依法落實查處作為，以維護學生權益。

校方也表示，已由輔導室進入協助輔導班級，老師也已表示會深切檢討。（編輯：陳仁華）1110106