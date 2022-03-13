大學繁星推薦1.6萬名額 15日起受理報名繳費

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（中央社記者許秩維台北13日電）111學年度大學繁星推薦管道共67校參與招生，提供1萬6178個名額，3月15日起受理報名和繳費，報名醫學系和牙醫系的考生，須參加第2階段甄試。

根據大學繁星推薦入學招生簡章規定，全程就讀同一所高中的應屆畢業生，且高一、高二在校學業成績的全校排名百分比符合大學規定，並參加學科能力測驗、高中英語聽力測驗、術科測驗等大學校系訂定的考試者，可由就讀學校推薦，報名繁星推薦管道。

大學甄選入學委員會表示，111學年度繁星推薦於3月15日至16日受理報名和繳費，今年有67校、1807系（組）參與招生，提供1萬6178個名額，比110學年度增加67個名額；考生的在校學業成績全校排名百分比必須符合報名校系規定，而在校學業成績則擴大採計至第5學期。

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參與繁星推薦的校系可使用學測科目或英聽成績作為檢定標準。根據甄選委員會統計，今年繁星推薦採學測作為檢定標準的校系，以使用英文科最多（1124校系），其次是使用國文科（1023校系）；另有65校系使用英聽作為檢定標準。

甄選委員會指出，繁星推薦包含8個學群，第1至第7類學群將於3月22日公告錄取名單；第8類學群包含醫學系和牙醫系，3月22日將公布第1階段篩選結果，通過篩選的考生仍須於5月19日至6月5日期間參加第2階段甄試（面試），各大學會於6月6日前公告錄取名單。（編輯：張芷瑄）1110313