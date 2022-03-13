全球適宜辦公渡假地區 台灣排全球第14、亞太第3

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（中央社記者余曉涵台北13日電）飯店比價網站公布球適宜辦公渡假地區評比，其中台灣排名全球第14，亞太區第3，預期疫後將成為全球旅客甚至短暫移居的首選區域之一。

全球知名飯店比價網站HotelsCombined發出新聞稿公布全球適宜辦公渡假地區評比，HotelsCombined說，以6大衡量指標、22項因素仔細分析111個國家與地區，其中台灣從滿分100的綜合評分中獲得80分的評價，不僅位列世界第14名，更是亞太區繼日本、斯里蘭卡後的第3位。

HotelsCombined表示，其中台灣在物價、健康與安全項目皆獲得優異表現，總體評價超前亞太區第4至10名的泰國、澳洲、印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓、紐西蘭以及第11名的南韓。

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根據全球適宜辦公渡假地區榜單，第1名為葡萄牙，第2名為西班牙，羅馬尼亞位居第3，第4至10名分別是模里西斯、日本、馬爾他、哥斯大黎加、巴拿馬、捷克共和國、德國。

HotelsCombined指出，辦公渡假不僅是為旅遊開創更多可能，更顯示未來生活的多元發展與可塑性，而在此評鑑的結果，更可預見COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，台灣勢必再度成為全球旅客甚至短暫移居的首選區域之一。（編輯：張雅淨）1110313