穩定物價 經濟部：4月底前桶裝瓦斯凍漲

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民生用桶裝瓦斯至4月底前不調漲。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王承中台北13日電）俄烏戰爭持續延燒，據經濟部送達立法院的書面報告指出，台灣天然氣進口來源分散，安全存量達10.2天。國內天然氣價格與油價連動，為照顧民眾生活，民生用桶裝瓦斯至4月底前不調漲。

俄烏戰爭持續延燒，立法院經濟委員會14日將邀請經濟部長王美花就「俄烏戰爭影響全球能源與原物料供需，對我國之衝擊與政府因應之道」進行報告。

根據經濟部已送達立法院的報告指出，台灣與俄、烏兩國的經貿連結度不高，但戰爭及各國制裁措施，已使全球能源及原物料價格明顯攀升，提高國內輸入性通膨壓力，但國內物價較其他國家仍相對平穩。政府會嚴密掌握國內外市場動態，盡力維持國內物資及物價的穩定。

經濟部表示，短期企業所需的關鍵原物料進口來源多元且備有庫存，對國內生產影響有限。如戰事拉長影響全球經濟， 政府會確保國內生產不受影響，適時協助企業因應，降低對民生及產業的衝擊。

經濟部指出，台灣天然氣採購以中長期契約為主占71%，同時進口來源分散，共計14國，以澳大利亞及卡達為主，天然氣安全存量達10.2天。

經濟部表示，去年俄羅斯占進口量比重9.7%，雖為第三大進口來源，但中油公司與俄羅斯天然氣合約將於3月底到期，後續已有替代來源，如美國可補足缺口，不影響供應量。惟國內天然氣價格與油價連動，為照顧民眾生活，民生用桶裝瓦斯至4月底不調漲。

而在石油方面，經濟部指出，去年台灣石油進口來源共14個國家，主要為中東地區，自民國105年起即無自俄羅斯進口，且國內已備足149天庫存量，供應尚屬充足。

經濟部表示，俄、烏兩國都不是台灣主要的工業材料進口國，但兩國衝突可能連帶影響全球原材料供應，經濟部會密切掌握市場動態並與業者討論，確保國內生產不受影響。（編輯：黃國倫）1110313