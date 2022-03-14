助藥酒癮大專生 青年韶光計畫提供免費心理諮商

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（中央社記者許秩維台北14日電）為鼓勵使用非法成癮物質的大專學生主動接受治療，教育部啟動「青年韶光計畫」，委託台灣師範大學心田心理諮商中心，在確保學生隱私下，提供免費心理諮商和資源轉介。

教育部今天新聞稿指出，成癮是一種複雜但可以治療的腦部疾病，經過治療後，可回歸正常生活，由於社會大眾多數對藥酒癮者的污名化，讓許多尚未被察覺到的隱性個案，或有身心理問題導致可能使用成癮物質的高風險學生，不敢主動接受求助。

為了讓獨自承受這類壓力的大專校院學生能有接受服務的管道，教育部特別啟動「青年韶光計畫」，委託台灣師範大學心田心理諮商中心提供服務，並與各縣市駐地心理師合作，就近媒合社區資源，依據保密原則，提供協助。

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青年韶光計畫服務對象為全台大專院校藥酒成癮學生、關切藥物使用學生，以及北北基地區高中職有以上疑慮需協助的學生，每名個案可享有6至8次免費心理諮商或家族治療服務。

教育部提到，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，在首次實體諮商後，後續也能以通訊方式進行諮商，讓個案可保有隱私，由專業人員給予協助，不用擔心懲處或被貼標籤，有需要的學生可電話諮詢（02-77497987）或上官網預約服務。（編輯：管中維）1110314