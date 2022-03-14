台中一中音樂課師生衝突 報告內容梗圖非影射藝人

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中一中音樂課發生師生衝突事件，由於網路傳出因學生在報告內容中以梗圖嘲諷老師引發老師情緒失控，中一中教務主任彭佳偉今天澄清，簡報中出現的梗圖並非影射的男藝人。

台中一中11日因高一學生在音樂課的報告內容，引發師生衝突，有同班學生拍攝師生對話影片上傳到YouTube，影片曝光後，引發社會各界議論。還有網友指稱，是因學生在簡報內容中放上男藝人白雲的梗圖，才引發老師情緒失控。

彭佳偉下午在台中一中召開記者會說明校方處理這起事件的進度，也對目前網路上的各種說法予以澄清。

他說，呂姓音樂老師針對課堂中情緒失控的部分，已表達願意道歉，但是老師並沒有貶低南北管及牽亡歌的意思，而且在師生衝突過後，也讓學生將原本被刪除的南北管及牽亡歌的內容上台完成報告。

由於網路也傳出是學生在簡報中放上男藝人白雲的嘲諷梗圖才讓老師爆怒，彭佳偉指出，針對網路誤傳學生以梗圖嘲諷老師，並非事實，經校方檢視及老師確認，皆無嘲諷老師情事。簡報出現的梗圖也不是網路指涉的白雲，而是知名男歌手王力宏，梗圖中還附上文字「學音樂的小孩會不會變壞」。

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彭佳偉強調，在此事件後，校方對於老師輔導與管教學生、教學教材教法、學生手機使用管理及課堂秩序、人際間的尊重等，學校責無旁貸，應肩負起責任。

對於這起事件的處理，彭佳偉說，將留待校事會議討論，校事會議報告將會公開給社會了解整個始末，也能藉此讓校內的老師跟學生不要再針對此事件，有其他不同想法，更希望校內氣氛平和，如此對學生學習及老師教學才最有利。（編輯：黃世雅）1110314