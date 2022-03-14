中一中師生衝突 老師願向學生道歉平息風波

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中一中音樂課師生衝突事件，中一中教務主任彭佳偉今天表示，經邀請相關師生了解後，音樂老師表達願意由校方安排適當時間向學生道歉，而學生也表達願與老師溝通。

台中一中11日因高一學生在音樂課的報告內容，引發師生衝突，有同班學生拍攝師生對話影片上傳到YouTube，影片曝光後，引發社會各界議論。

彭佳偉下午在台中一中召開記者會時指出，中午邀請當天報告的4名同學及上傳影片的同學進行了解，也請音樂老師來說明，希望能還原事情真相。

對於老師情緒失控一事，彭佳偉表示，初步了解老師是要求學生針對第九單元的中國傳統樂器進行介紹，報告時間約30到40分鐘，報告前老師預先檢視學生上傳的檔案，認為同學所做「南北管」及「牽亡魂」內容不是第九單中的，而請學生刪除相關的PPT頁面，結果報告內容只剩10多分鐘，學生在台上將剩餘的20多分鐘開始唸課文，在學生唸課文的當下，老師情緒無法控制，這就是網路瘋傳的影片內容。

至於學生方面，彭佳偉說，同學則認為花一個週末作報告卻被刪除很無奈，所以情緒上感到很失落，才會出現影片中的對話。

彭佳偉指出，事後音樂老師有表達對於自己情緒失控造成學校困擾很抱歉，希望由學校安排適合時間跟學生道歉，而學生也表達有意願跟老師溝通。至於有學生要求撤換音樂老師，需要有一定的程序，但短期內應該不會讓事件雙方師生再接觸，會先安排代課老師。

是否要求影片下架，彭佳偉表示，學校並沒辦法跟同學直接說要求下架，中一中學風是自由的，每個同學都有見解及主見，在整個溝通過程中，只是讓同學知道這個影片可能會造成什麼影響，但還是尊重學生是否下架的權利，學生可以自主決定。

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彭佳偉則呼籲社會大眾，應該給老師學生學校處理這次校園危機事件的時間及空間，暫停轉傳影片，以非全貌的資訊檢視及評價這次事件，進而對新聞事件所涉及的老師、學生及相關人員造成不必要的影響及傷害。

此外，彭佳偉也在會中為音樂老師澄清說，音樂老師並沒有貶低南北管及牽亡魂的意思，且長時間有在推廣南北管音樂，還曾執行南北管藝術計畫，邀請北藝大來校展演。（編輯：卞金峰）1110314