清華大學桃園醫院設立計畫 獲衛福部審查通過

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（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）國立清華大學桃園醫院設立計畫14日獲衛福部醫事審議委員會審查通過，醫院將落腳桃園航空城內，各類別病床共計910床，初期包括一般急性病床200床。

清華大學今天發布新聞稿，桃園市長鄭文燦於稿中表示，桃園市政府非常支持清華大學興建醫院的計畫，在衛福部核准清華第一階段計畫後，桃園市政府將支持計劃分階段擴充一般急性病床，達到桃園市政府衛生局醫審會之前通過的499床。

鄭文燦表示，桃園的蘆竹、大園、觀音及青埔區沒有大型醫院，民眾的健康照顧需求殷切，且清華大學醫院也兼具過境醫院的特質，所以桃園市政府支持清華大學桃園醫院的設立及分階段擴充，以充分滿足地方的醫療需求。

鄭文燦指出，清華醫院除了申請通過的一般急性病床，也規畫設置加護病床、呼吸照顧病床及負壓病床等特殊病床，再加上精神病床、長照及日間照護等，病床總數為910床，將逐年分階段開設。

清大校長賀陳弘於稿中指出，清華醫院用地由桃園市政府撥用，占地7.2公頃，其中5公頃規畫為綜合醫院，另2.2公頃則為教育研發園區，包括教室、研究室、實驗室及宿舍。兩個基地的地下連通道也納入了桃園航空城基礎工程先期施作範圍。

清華大學桃園醫院設立計畫獲衛福部醫事審議委員會審查通過，清大校長賀陳弘指出，醫院用地由桃園市政府撥用，其中5公頃規畫為綜合醫院，另2.2公頃則為教育研發園區。（清華大學提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月15日

負責醫院規畫的清華大學副校長呂平江表示，清華醫院的BOT招商計畫已獲教育部核准，初步有多家知名醫院表達興趣，未來將進一步評估審議，選出最適合的建設經營團隊，預計於今年底發包動工。

呂平江指出，清華醫院的地點絕佳，位居機場捷運A16橫山站僅400公尺處，距機場航廈僅兩站捷運，到高鐵桃園站也只要兩站即可抵達，還可經機捷銜接中壢火車站，未來也是機場捷運與捷運綠線的交會站點。

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清華大學日前發布新聞稿表示，校方申設學士後醫學系，去年9月獲教育部召開跨部會會議審查通過，將展開單獨招生作業，今年8月將有第一批23名公費生入學，這所醫院也是清華大學未來的教學實習醫院。

清大指出，醫學系將分為「自然科學組」及「智慧資訊科技組」，為讓考生有充分時間準備，籌備處決定先行公布考試科目，2組共同考科為「英文」及「生物與生化」；此外，自然科學組還要考「化學與物理」，智慧資訊科技組加考「資訊科學」，相關細節將以招生簡章為準。（編輯：李錫璋）1110315