中興大學後醫系招收23名公費生 30日起開放報名

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）國立中興大學學士後醫學系預計招收23名公費生，30日起開放報名；興大校長薛富盛說，中部地區多年沒國立大學醫學系，希望解決偏鄉醫師不足及醫師老化問題，也有助於區域平衡。

興大上午辦招生記者會，薛富盛表示，30日起到4月11日開放報名，4月24日筆試，通過第一階段筆試後，5月7、8日面試，5月12日放榜，預計招收23名公費生，包括2名原住民學生。

他說，興大4年前開始提出申請成立後醫系，終獲教育部核准，感謝立法院副院長兼興大校友總會理事長蔡其昌以1抵10，居間溝通協調，及台中榮民總醫院院長陳適安臨門一腳幫助；興大沒準備蓋醫院，中部多家大型醫院願幫興大，如中榮就將全力配合。

蔡其昌表示，興大完成最後這塊拚圖，過程很辛苦，機會留給有準備的人，感謝陳適安去年就任中榮院長後全力配合，還有中部地區4家大型醫院支持，對提升中部醫療品質及城市發展很重要。

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陳適安說，興大爭取到設後醫系是他就任後最開心的事，北榮有國立陽明交通大學配合，但中榮相較下，優秀醫師在取得教職與學術研究比北榮困難很多；興大成立後醫系，中榮醫師都很感動，相信可發揮1加1大於2效果，中榮將與興大攜手並進。

除薛富盛、蔡其昌和陳適安，彰化基督教醫院院長陳穆寬、彰基兒童醫院院長陳家玉、童綜合醫院院長童敏哲、秀傳醫療體系院長黃士維及名譽院長李佩淵等都出席記者會。（編輯：李明宗）1110311