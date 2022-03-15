台灣首屆教科圖書設計獎 打破課本古板印象

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（中央社實習記者游家瑄、記者陳清芳台北15日電）台灣設計研究院今天頒發2021教科圖書設計獎，國小組金獎作品以沉浸式互動、書中書概念，結合美感提升教科書品質，有助增進學童專注力與興趣，提高學習效果。

「2021教科圖書設計獎」是台灣第一個以教科書為主題的設計競賽，這是第一屆辦理，今天台灣設計研究院舉辦頒獎暨開展記者會，競賽分為封面設計與學習設計兩大類組，共36件獲獎作品，突破課本古板生硬印象，結合美學提升質感，讓大家看見教科書更多可能。

吳怡葶與游語蕎所設計國小三年級英文第一冊封面，獲得封面設計類國小組金獎，兩人告訴中央社記者，設計理念以天空為主題，英語是國際語言，天空連接著全世界，希望學生能透過學習英語與世界連結，封面設計以粉嫩色系的手繪風格為主，讓孩子有比較親近的感覺。

吳怡葶說，英語對小朋友來說是陌生的，情境式學習尤為重要，為了增加互動與學習動機，兩人設計了空白書籤，讓學生可以創造自己的角色，使角色結合內容融入情境中，加深孩子對學習的興趣與印象。

學習設計類國小組金獎，由康軒文教事業IN OFFICE公司設計的「國小首冊國語」獲得，跳脫以往形式，採用書中書的概念，提升色彩與版面美感的同時，加入互動式遊戲，增進孩子專注力與學習探索的興趣。

教科圖書設計獎標章結合了代表教科書的書籍，與象徵驚豔的驚嘆號兩種元素，教育部政務次長蔡清華說，期盼未來每年都舉辦教科圖書設計比賽，提升教科圖書品質，讓孩子們看到書本時，眼神能充滿驚豔並迫不及待對書本伸出手。

台灣設計研究院院長張基義說，求學階段只有一件事是公平的，不論貧富大家用的都是同一本教科書，然而有些學生日常無法卻接觸到設計美學。

張基義說，教育力與設計力是一直是台灣的驕傲，怎麼樣讓這兩者結合，答案就是教科書，用最簡單的載體帶動體制改變，讓教科書不只是更美，更能帶動學習。

本次OPEN BOOK教科圖書設計展除展出得獎作品，亦為近年台灣教科書設計研究與創新成果展，展期自3月15至4月10日，於台北松山文創園區台灣設計館04展區展出。（編輯：陳清芳）1110315