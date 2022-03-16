雄中百年校慶音樂會 校友偕在校生共組管弦樂團

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）今年4月1日是高雄中學百歲生日，校方安排全天活動，其中在衛武營國家藝術文化中心音樂廳的百年校慶音樂會，將集結校友與在校生共組百人管弦樂團，與在校合唱團連袂演出。

高雄中學今天發布新聞稿指出，2022年4月1日是高雄中學百歲生日，校方安排全天慶祝活動，從上午在雄中體育館的慶祝大會，到晚間7時30分於衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉行「雄中百年校慶音樂會」。

雄中校長莊福泰表示，今年正逢創校百年，所有雄中校友都有深度共識，雄中是一所以全人教育為宗旨的學校，除了優異的學術學習外，雄中在體育、音樂、美術等課程都同等重視，提供學生深度的文化涵養一直是辦學重要目標，雄中百年校慶音樂會正展現雄中歷屆校友的文化涵養。

音樂會將在雄中77級校友、同時也是灣聲樂團音樂總監－李哲藝籌畫下，將集結雄中音樂班校友與在校生共組百人管弦樂團，與氣勢磅礡的在校生合唱團連袂演出，用愛傳承、回家唱歌，要帶領校友們循歌尋根。

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雄中音樂班成立於民國75年，近40年來培養的優秀音樂家，不論在台灣或國際樂壇皆佔有一席之地，包含最頂尖的紐約大都會歌劇院、芝加哥交響樂團、費城交響樂團等都有雄中人蹤跡。

這次音樂會陣容包含金曲得主張雅晴、歐陽伶宜、李宜錦，以及重量級指揮莊文貞、張尹芳等人，將輪番上場演出校友蕭泰然、羅大佑、陳建騏、潘家琳、劉聖賢、曹銘倉、周久渝、林桂如、李哲藝、李哲音等「雄中人的歌」；音樂會最後高潮也將安排最愛唱校歌的雄中人「校歌大合唱」。（編輯：陳仁華）1110316