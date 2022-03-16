中國新惠台措施攬農業 陳吉仲籲莫依賴單一市場

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）中國大陸公布新惠台措施，共122類業別，農業涵蓋多項。農委會主委陳吉仲今天表示，前往投資要非常謹慎，台灣農業部門生產技術非常強，應站在台灣放眼全球，而非依賴單一市場。

陳吉仲今天出席「2021科技農企業菁創獎頒獎典禮暨成果展」，接受媒體聯訪時，媒體提問以上新惠台措施的類別，有多項屬於農業領域，同意讓台灣人登記成為個人工商戶，會不會引發技術、人才，甚至青農出走時，他做出以上表示。

陳吉仲說，中國已經陸續推出好幾波惠台政策，尤其是針對農業的部分，「我想許多慘痛教訓殷鑑不遠」，例如之前購買台灣的石斑魚，最後發生產銷問題，以及發生中國大陸沒依照國際貿易規範，不讓台灣的鳳梨、釋迦、蓮霧持續輸入，所以若要前往投資農漁畜生產，要非常、特別的謹慎。

他並說：「台灣農業部門生產技術非常強，我們應該站在台灣農業發展放眼全球，而不是依賴單一市場」，針對新惠台措施相關內容，農委會會針對細節，跟農漁業部門講清楚。

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有記者追問陳吉仲會不會認為這波惠台措施，是中國大陸在預作鋪路，未來不用再從台灣輸入水果。陳吉仲坦言：「其實中國是不是有依照類似相關財產權的保護，我們都會打一個問號。」他也試問：「中國大陸後續、背後所隱藏的，是不是要滿足自己境內糧食所需？」

最後他說，其實透過兩岸相關農業議題合作，把品種權保護、智慧財產權保護談好，是可以互得其利的，希望中國大陸趕快就台灣提出的幾個議題做正面回應，「後面這些議題，我們覺得都可以坐下來討論」。（編輯：陳政偉）1110316