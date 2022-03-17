分科測驗加考數乙時程 2022考招告段落後討論

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教育部長潘文忠（右2）17日受邀到立法院教育及文化委員會報告「111學年度大學學科能力測驗實施考招新制之問題檢討與如何改善命題穩定度不足」，會前接受媒體聯訪。中央社記者陳至中台北攝 111年3月17日

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（中央社記者陳至中台北17日電）教育部長潘文忠今天在立法院重申，大學招聯會已確定分科測驗要加考「數乙」，時程要等今年大學考招告一段落後再做討論，但應讓考生高中入學時就知道3年後的考招制度。

潘文忠今天受邀到立法院教育及文化委員會報告「111學年度大學學科能力測驗實施考招新制之問題檢討與如何改善命題穩定度不足」，會前接受媒體聯訪，重申教育部對分科測驗加考數乙的立場。

潘文忠表示，大學招聯會日前已先行對加考數乙議題做了討論，從各大學招生需求等因素，確立數乙有增加的必要，時程則要等今年大學考招告一段落後，再做最後確認。

潘文忠也提到，評估加考數乙的時程，涉及學生選修課程的準備，過往要有一定的程序。隨後媒體追問是否一定要「3年前公布」？他解釋，過往程序一定要讓考生在高中入學時，就知道畢業時要面臨的考招制度，分科測驗增減科目也應依照這樣的時程。

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至於部分家長呼籲分科測驗再加考國文、英文2科，潘文忠表示，這個議題必須再做深入討論，等今年考招告一段落後，會請招聯會和相關代表研議。他並說，國、英不像其他科目，有加深、加廣的選修方式，歧異性非常高，當初在高中課程設計上就有所不同。

111學年起，前身是指定科目考試（指考）的分科測驗，考數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民7科，相較於指考，少了國文、英文、數乙3科。但因許多大學商管校系沒有數乙可採，改採難度更高的學測數A、分科數甲，影響一類組考生權益，因而外界有加考數乙的聲浪。（編輯：陳仁華）1110317