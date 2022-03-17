交友服務消費小心 爭議申訴案逾9成是男性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北17日電）坊間「交友服務」造成消費遭詐騙事件頻傳，行政院消費者保護處今天公布去年「交友服務」爭議申訴近500件，逾9成是男性，行政院指定由內政部研擬定型化契約，讓民眾安心交友。

消保處舉行記者會，說明近年來坊間交友服務的消費爭議頻傳，甚至衍生不少消費詐騙事件，行政院指定內政部擔任「交友服務」的中央目的事業主管機關，研訂相關管理機制，並研擬交友服務定型化契約應記載及不得記載事項，提供消費者安心交友的管道。

消保處公布110年全國各直轄市、縣（市）政府受理「交友服務」（含實體店面及網路）的消費申訴案件，將近500件；其中男性占比高達91%，女性為6%；年齡層以23至32歲的8年級生占50%最高，其次為33至42歲的7年級生占38%，而43至52歲的6年級生也有9%。

消保處說，可見發生消費爭議的年齡層分布廣泛，不限於年輕人，熟男熟女也可能步入陷阱。

消保處表示，「交友服務」是指業者提供服務媒合雙方認識、交往，進而收取對價的行為，坊間常見的交友服務爭議態樣主要有4種。

一、假交友真行銷，透過交友APP或交友網站平台認識網友，卻被推銷美容商品及課程。

二、在不知情下被誤導，簽訂「分期無擔保借貸契約」，交友卻負擔大筆債款。

三、資訊不透明，排約要另繳費用，參加聯誼活動要另繳費用，被勸說升等VIP更要繳大筆費用。

四、因故要解約，被索取建檔費、影音課程費等不合理且高額的違約金，多高達新台幣數萬元或10多萬元。

消保處表示，將促請內政部儘速研訂相關管理規範及定型化契約應記載及不得記載事項，避免消費者因結交朋友而受騙或成為冤大頭，也盼在健全安心的交友管道下，提高消費者覓得有緣人，有助降低國內嚴重的少子女化現象。（編輯：管中維）1110317