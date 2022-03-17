廖老大測試改裝車駁中國網紅 民眾加油打氣

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）汽車零件商廖老大今天在彰化溪州鄉一處私人空地測試自費改裝的進口車「打龜號」，有民眾前往現場觀看，加油打氣。彰化縣議會議長謝典林說，台灣一定贏。

被稱為「廖老大」的汽車零配件改裝製造商廖志賢不滿中國網紅「杰爺」批評台灣沒有快車，自費改裝進口車向台中市租借道路測速被拒，彰化縣議長謝典林協調田中鎮公所同意讓廖老大申請彰化高鐵站區路權，供車輛測速。

廖老大自費改裝的進口車「打龜號」在彰化縣溪州鄉一處私人空地測試，溪州鄉長江淑芬及多名網友聽到消息，也趕到現場觀看，為廖老大及打龜號加油打氣。

為求測試順利，廖老大及工作人員先查看道路是否平整，緊接著確認輪胎等沒有問題，就讓打龜號加足油門往前衝，計算加速時間。

廖志賢接受媒體聯訪時說，今天主要測試輪胎、引擎轉速及胎壓等，了解在什麼樣參數設定下，0到100公尺加速能跑出最短時間，昨天測試最快是2.3秒，今天要看看能否在2.2秒之內。

廖志賢表示，昨天在台中港區道路測試時，就被警察擋下來，他一直和台中市政府等單位接洽，看能不能設立合法賽車場，目前也只有議長謝典林這邊比較願意幫忙。

謝典林接受媒體聯訪時也指出，他不認識廖老大，只是單純覺得應該幫忙，主動跳出來協調找場地，他相信台灣的實力，台灣一定贏。（編輯：唐聲揚）1110317