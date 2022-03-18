高中延後到校影響打掃 學校須循民主程序溝通

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（中央社記者陳至中台北18日電）高中「延後到校」議題引起社會關注，教育部宣布今年8月起每週至少4天早自習時間，由學生自主規劃運用，部分學校擔心影響校園打掃，教育部今天說，學校須循民主程序溝通。

教育部於2月23日宣布，8月起高中每週全校集合活動（如朝會）最多1天，至少有4天早自習時間，由學生自主規劃運用，第1節上課前（8時10分）到校即可。

上述政策宣布後，部分學校擔心無法再要求學生於早自習到校打掃，不利生活教育，民主進步黨籍立委林宜瑾於3月10日在立法院教育及文化委員會質詢教育部時，也問及相關問題。

林宜瑾當時引述芬蘭的教育經驗，學校有專職清潔人員，不以清潔工作剝奪正常上下課時間，但仍透過課程安排，有系統地讓學生學會勞動、做家事等生活技能，可供台灣借鏡。

教育部長潘文忠3月10日答詢指出，校園清潔安排過往都是由學校自主，較不適合統一律定。但他同意林宜瑾的看法，如果要求學生早到學校只是為了打掃，不符合教育本質思考，國教署將進行通盤瞭解。

中央社詢問國教署，學校是否能要求學生提早到校打掃，校園清潔是否算是「全校集合活動」？於今天獲得文字回應。國教署表示，8月起全校集合活動1週最多1天，活動內容尊重各校的規劃安排，當週其餘天數應由學生自主規劃運用。

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國教署強調，各校在訂定學生在校作息時間相關規定時，應循民主參與程序，與學生、家長、教師充分溝通，並經校務會議通過後實施。相關修訂作業必須在110學年度第2學期結束前完成。

國教署也解釋，校園清潔打掃可以委外，也可安排結合生活教育和環境教育，由各校自行規劃。由於各界關注，國教署目前已開始調查全國高中職校園清潔打掃的辦理方式。（編輯：陳政偉）1110318