「疑似遺址」地主請機具整理環境 高市府介入輔導

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）高雄林園區一塊曾經有陶片出土，但尚未經過詳細研究調查，列為「疑似遺址」的土地被發現有機具進入。高市府表示，地主為清理地表垃圾與雜木，將現勘了解並輔導教育地主。

靠近高雄市林園區潭頭遺址的一塊土地，近日遭當地文史工作者發現疑似有機具進入進行開挖，文史人士憂心造成文資不可逆損失，請高雄市政府文化局人員前往現場了解。

根據內政部委託中央研究院歷史語言研究所調查資料，林園區目前共有7處列冊遺址，包括鳳鼻頭、林家村、天明園、清水巖、潭頭、潭頭山B和鳳山水庫等。其中潭頭遺址為新石器牛稠子文化遺址，潭頭山B遺址則是屬鐵器時代蔦松文化的遺址。

文化局告訴中央社記者，有機具進入的這塊土地靠近相關遺址，曾經有陶片出土，但尚未經過詳細研究調查，因此列為「疑似遺址」。這次的影響情況不嚴重，僅是地表整理，但因有機具進入，會再輔導教育地主，疑似遺址不能這樣清理。

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文化局說明，已經與地主取得聯繫。這塊土地在去年底、今年初曾轉手，新地主接獲環保局通知環境遭人棄置垃圾、有堆積情況，又不清楚有疑似遺址，單純想清理垃圾、移除雜木改種其他景觀較好的樹木，提供到此散步、爬山的民眾更好的環境，才請機具前來清理，並沒有要大規模開挖。

文化局表示，會再請遺址委員會現勘、了解遺址受影響狀況，也會藉機教育地主，為保護疑似遺址，可以進行地表清理、也可以種植淺根植物或果樹，但應避免機具進入深挖。若真的有需要開挖，也應妥善進行調查研究，確實了解開發行為是否會影響遺址、進行適當保存，以保護文史資料。（編輯：郭諭儒）1110319