貝里斯船擱淺富岡漁港外12天 19日晚先吊除貨櫃

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貝里斯籍貨櫃船聯利輪UNIPROFIT日前擱淺在台東富岡漁港外，航港局指出，考量船上載有大量重油，為確保海洋環境及海域安全，立即辦理大型吊車及拖船緊急採購，19日上午開始進行吊掛貨櫃，若晚間風力環境許可，有機會將甲板上貨櫃物全數吊除。（航港局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年3月19日

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）一艘貝里斯籍貨櫃船聯利輪「UNIPROFIT」，8日擱淺在台東富岡漁港外，航港局預計今晚將甲板上貨櫃先吊除。

航港局發布新聞稿，9、10日配合潮水時間，嘗試2次將聯利輪拖帶脫淺未果，考量船上載有大量重油，為確保海洋環境及海域安全，立即辦理大型吊車及拖船緊急採購，今天上午開始進行吊掛貨櫃，若晚間風力環境許可，有機會將甲板上貨櫃物全數吊除。

航港局說，將在海關人員監管下，將從船上吊掛的貨櫃卸載於聯結車，運往高雄港存放；另已於聯利輪旁備妥2艘拖船，配合貨載減輕作業及潮汐，進行船體脫淺作業。

航港局表示，聯利輪擱淺當日起，航港局就成立緊急應變小組，至今召開12次應變會議，船東多次未依照會議決議辦理船舶移除，航港局將依商港法開罰。（編輯：黃世雅）1110319