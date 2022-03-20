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大學繁星推薦1.6萬名額 22日上午9時放榜

2022/3/20 11:25
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（中央社記者許秩維台北20日電）111學年度大學繁星推薦管道共67校參與招生，提供1萬6178個名額，3月22日上午9時公告第1至第7類學群錄取名單以及第8類學群第1階段篩選結果。

大學甄選入學委員會新聞稿指出，111學年度繁星推薦招生管道有67校參與招生，提供1萬6178個名額，已於3月16日截止報名和繳費；報名繁星推薦的考生，在校學業成績全校排名百分比必須符合報名校系規定，各校系也可自訂學測科目或英聽成績作為檢定標準。

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繁星推薦管道共分為8類學群，其中第8類學群包含醫學系和牙醫系，考生通過第1階段篩選後，還須參加第2階段指定項目甄試。

甄選委員會將於3月22日上午9時公告第1至第7類學群錄取名單，考生可上甄選會網站（https://www.cac.edu.tw/）查詢；當天上午9時也會公告第8類學群第1階段篩選結果，通過篩選的考生，仍須於5月19日至6月5日期間參加第2階段甄試（面試），各大學將於6月6日前公告錄取名單。（編輯：管中維）1110320

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